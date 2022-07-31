嘉義市開辦10條可供身障朋友參與的小旅行，邀大家感受嘉義風情之餘，也體驗身障設施的便利性。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市開辦10條可供身障朋友參與的小旅行，邀大家感受嘉義風情之餘，也體驗身障設施的便利性。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市開辦10條可供身障朋友參與的小旅行，邀大家感受嘉義風情之餘，也體驗身障設施的便利性。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市致力營造身障友善環境，與餐廳、旅館、特色店家、觀光景點合力建置無障礙環境，近期更開辦10條可供身障朋友參與的小旅行，邀大家感受嘉義風情之餘，也體驗身障設施的便利性，近日更邀請走遍近20個國家、知名無障礙旅遊部落客林欣蓓來開箱「重新做人」文青小旅行路線，走訪嘉市城隍廟、獄政博物館等古蹟景點，讓林欣蓓直呼嘉義市真的太酷了！

嘉義市社會處長林家緯說，「重新做人」小旅行包括城隍廟、獄政博物館、九華山地藏庵等地，其中城隍廟、獄政博物館都是古蹟，要改造建置無障礙設施有其難度，以往輪椅族幾乎是寸步難行，經過身障朋友、無障礙設計師參與，終於克服環境限制，讓身障朋友即使需要人幫助，進入這些場域也不再卡卡。

嘉邑城隍廟總幹事葛永樂表示，過去不斷有身障朋友、坐輪椅的長輩反應進廟的問題，廟方一直苦惱受限文化資產法和古蹟保護，感謝市府協助設計無障礙廁所和進廟通路，更幫忙設計「無障礙服務SOP—9大要領」訓練城隍廟團隊提供友善服務，讓每一個人都能在神明面前許下祈願。

友善特派員羅碧芳是「重新做人」友善文青小旅行的領路人，當她帶著林欣蓓第一次跨過被列為文化資產古蹟保護的城隍廟門檻，到城隍爺面前參拜時，羅碧芳感動地說，幾十年沒進過城隍廟，現在能進得去好好還個願，是令人一輩子難忘的回憶。

林欣蓓從東市場城隍廟、獄政博物館、九華山地藏庵，嘉義市中心整個轉了一圈，當她瞭解到城隍爺懲奸除惡、舊監獄讓罪犯好好反省管鬼、地藏王菩薩普渡眾生後，驚訝地表示這果然是趟「重新做人、如沐新生」之旅。

林欣蓓說，以往來嘉義大多去文化路夜市或阿里山，現在她發現嘉義市不僅是個充滿文化和歷史的美麗城市，值得深入探索，這個城市對友善環境的用心更令人感動，包括嘉市電動公車，每一輛都是無障礙低地板，還有「光臨我嘉路線」可到每個旅遊景點，強調無障礙的大眾交通，正是像自己這樣一個人旅行，或推著嬰兒車的爸爸媽媽、還是帶著行動不便長輩出遊旅遊者，最重視的友善服務。

林家緯表示，社會局盤點300多個友善據點，已建置在「嘉義市友善生活資訊網」，歡迎大家多多利用，更歡迎不管是在地人或外縣市、外國友人都能參與小旅行，體驗設施之餘，也給予改善建議。