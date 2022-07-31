網美棰棰在IG上擁有11.4萬的追蹤數，臉蛋甜美卻有G罩杯魔鬼身材的她，個性十分活潑，喜愛跟粉絲分享自己的日常生活，近日在IG上貼文並附上她模仿哥吉拉的模樣，引發眾多網友留言。

日前棰棰前往模型店參觀，見到日前超夯話題哥吉拉，也忍不住在在IG上寫道：「我手上的哥吉拉，老闆說是95年的老古董，跟同年電影上映時發售滴（的）」，但老闆還目測說：「等等你那時候不會還沒出生吧！」讓棰棰不想聊天年齡話題直說：「為了讓我們繼續對話，就不說那麼多了」。

棰棰同時還在IG貼出和哥吉拉的性感合照，只見她上身穿嫩粉色細肩帶背心及小外套，性感的鎖骨線條向下延伸看去，白皙傲人北半球令人想入非非，下半身則是穿著緊身淺藍色牛仔短褲，白玉般美腿一覽無遺。棰棰在手上拿了一隻哥吉拉，據老闆透露這是95年的老骨董，似乎比棰棰年齡還要大，後面還有一隻巨大的哥吉拉在嘶吼。

棰棰站在哥吉拉前合照，引來大批網友讚美。(圖/棰棰IG)

此外，其他三張照片她模仿哥吉拉的手勢與動作，姿勢可愛又性感，令網友看的心癢難耐紛紛留言，「妳說的我都了解，只是哥吉拉在哪」、「好凶的哥斯拉」、「笑死怎麼會有這麼可愛的模仿啦」、「美女與野獸的概念」、「好漂亮女神身材真好」、「哥吉拉好猛，好想抓住它保護你」、「如果有妳這種老婆！那我就不需要哥吉拉了」。