來自俄羅斯的Marina表示，7年前因為先生工作關係，帶著年僅10歲的兒子，全家搬來台灣定居，5年前她在台灣的醫院生下女兒，生產前台灣的醫療團隊把每一個細節都說得很清楚，對比在俄羅斯生兒子時，因為和院方溝通不良，使得兒子一出生就受傷，她大讚台灣給她一段美好的生產經驗，讓她有個健康的女兒，狂讚台灣是最適合生活的國家。

YouTube頻道《不要鬧工作室》昨（30）日上傳最新影片，來自俄羅斯的Marina透露，自己育有兩個孩子，老大兒子Kirill是在俄羅斯出生，老二女兒Maya則是5年前在台灣的台安醫院誕生。她說在俄羅斯生Kirill時，和院方溝通不良，導致兒子出生就受傷，還為此住院治療長達2周，後續她為了兒子的健康，帶他看過無數的醫師，透過物理治療才得以康復。

Marina說，相比之下，老二女兒Maya在台灣出生時，醫療團隊在生產前就把每個環節說清楚，讓她順利生下女兒，她直呼「這段生產經驗真的很完美，謝謝台灣給我一個健康的天使」。

Marina指出，7年前先生在俄羅斯獲得到台灣工作的機會，她們決定帶著年僅10歲的兒子Kirill一起搬來台灣，如今兒子已16歲了。她說，兒子到台灣後開始學習游泳，這些年都是台灣專業團隊培訓，兒子的長距離游泳項目排名是全台第8。

Marina說，她和老公都是在西伯利亞出生，環境相當辛苦，冬天氣溫會降到零下40度，後來她們全家搬到美國紐約住了3年，生活沒有比較輕鬆，還更辛苦，常常為了工作忙到沒日沒夜，「但台灣的一切都很完美」，老公工作適應良好，兩個孩子也很喜歡，自己則是會做烘焙在網路販售，她大讚台灣是個最適合生活的地方。