泰女星妮達帕查娜維拉潘(Tangmo)今年2月參加了一場搭富豪遊艇趴，卻在出遊過程離奇墜海身亡，起初警方以意外結案，但此案陸續被發現諸多疑點，Tangmo甚至被疑非溺斃，是遭下藥並放血謀殺，而跟她同船的5人成了最大嫌疑人，不料近日爆出Tangmo母親盛大慶祝68歲大壽，而遊艇上的兩名富豪嫌疑犯不但出席，還跟Tangmo母親坐同桌，讓人大傻眼。

據《泰國頭條新聞》報導，Tangmo離奇溺斃案，最初被以意外喪生草草結案，但事後卻出現許多人證與物證，Tangmo的死狀也非常慘烈，包含「泰國柯南」Atchariya、專業團隊及多名醫師，都認為此案不單純，Tangmo的血液中甚至驗出俗稱「失身水」的藥物，讓警方態度180度大轉彎，隨後以謀殺案重啟調查，至今尚未能釐清真相並捉拿真兇。

最新報導透露，在Tangmo死亡案真相未明的現在，其母日前卻盛大舉行了68歲生日派對，接受媒體詢問時，她開心表示感謝眾人關心，至於女兒的案件歷經了長達5個月的追蹤報導，媽媽表示仍等著船上的每個乘客認罪，可卻被發現在這場慶生派對上，兩名富豪嫌疑人Por與Robert竟然與會參加。

更傻眼的是，Por與Robert可沒空手來，他們準備了一份貴重大禮給Tangmo的母親，兩人甚至受邀坐主桌，媒體上前詢問，富豪們卻含混地說：「今天是Tangmo媽媽的生日，請別再說了」，事後媽媽表示，她有跟遊艇上的5名嫌疑人交談過，反指Tangmo的經紀人至今都還沒向她正式說對不起，她表示如今已能平靜面對這5人，還是在等他們給出一個真誠的道歉。