國內有2例猴痘境外移入確診個案，其中1例已於7月15日恢復出院，另外1例仍住院治療中，所幸目前未出現新的皮疹，且傷口已經結痂，待結痂脫落就可以回家。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，猴痘疫苗目前仍在簽約中，最快仍會在8月底前到貨。

莊人祥表示，猴痘口服抗病毒藥物是提供給病情嚴重或免疫低下的確診個案使用，所以一開始採購的量不是太多，有 504人份，至於疫苗是否比照藥物的份量？他表示，使用族群完全不同，無法類比，至於是否購買千份以上，他說努力中，但如果未來有需要當然還會再持續加購。

國內第二例猴痘境外移入確診個案7月12日公布確診至今，今天最新病況也曝光，莊人祥表示，這名個案，已經沒有發燒，生命徵象穩定，全身皮膚沒有再新增疹子 且大部分疹子結痂，在病房中治療。等結痂脫落就可以回家了。

至於高雄社區BA.5群聚案，莊人祥表示，最新定序結果，一律於明天說明。

另外，有媒體指出，Omicron疫情爆發至今，累計8040人死亡而致死率高原因，除高齡者染疫後多為重症，治療難度增加外，DNR占比偏高是原因之一。對此，莊人祥強調，台灣致死率和多數國家相比不算高，指揮中心尊重第一線醫師臨床診斷。