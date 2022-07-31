澳洲一名24歲網紅日前參加一場演唱會時，竟幻想能藉著將毒品塞進下體闖入演唱會，不料竟當場被緝毒犬嗅到逮個正著，被警方扒光搜身，最後被依提供毒品罪行移送法辦，當場抱頭痛哭。

根據《紐約郵報》報導，這名網紅名叫葛雷絲（Grace Athanatos），她經常在影音平台「OnlyFans」分享大尺度影片藉此營利。就在5/14日的時候，她在雪梨 奧林匹克公園，準備參加當地舉辦的DJ MaRLo音樂會時，突然被警察攔下，原來是緝毒犬嗅到她身上散發異味，接著被帶到一旁脫衣搜查才從她的私密處中發現一個打結的保險套，裡面暗藏5.6克重的古柯鹼。

警方移送後，原本以為要面對嚴重刑期的葛雷絲，卻因為她攜帶的5.6克古柯鹼未達澳洲法律認定為販賣行為的重量標準，因此最終裁處緩刑12個月。

葛雷絲近期接受採訪時辯稱自己在被警察逮捕之前，只吸過一次古柯鹼。她強調自己是一個「好女孩」，攜帶古柯鹼僅僅是為了「找樂子」，並沒有要提供或是販賣的用途，事後她也發文感謝律師的辯護，讓她不必因這個錯誤而蹲上一年的苦牢。

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