第62屆全國科展頒獎典禮8月12日在台灣科學教育館舉辦，其中優良指導教師有44位得獎者，新北市就占了10名，得獎數全國第一。此外，新北市及人國小校長張政義將獲頒全國唯一「25年指導獎」，為全國科展開辦有紀錄以來的最高參展屆數。

獲獎的新北市10位優良指導教師，及人國小校長張政義指導滿25年、竹圍國小陳建興教師指導滿15年、及人國小吳俊良教師及裕德高中許森裕教師指導滿10年、竹圍國小邱玉彤教師、林口國中邱佩璇教師、板橋國中莊順源教師、安溪國中解宗翰教師、淡水商工陳金雄教師及裕德高中陳明仁教師指導滿5年，為全國參賽隊伍數及獲頒優良指導教師獎最多的縣市。

教育局長張明文說，科學教育向下扎根與深化是新北市持續努力的目標，新北市今年市科展共有552件作品報名參加，選出56件特優作品175位學生代表參加全國賽。

教育局表示，新北市睽違12年再度承辦第62屆全國科展，大會主題「新知所向、由你掌舵」，全國科展線上競賽將於8月2日至8月4日登場，並於8月12日上午10點在台灣科學教育館舉辦頒獎典禮，現場公布成績。

師生也可在新北市教育局的YouTube平台，觀看典禮實況轉播，8月12日至8月14日在台灣科學教育館內舉辦「科學教育博覽會」闖關活動，歡迎全國師生及民眾共襄盛舉。