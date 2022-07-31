國民黨新竹縣黨部昨日在義民中學大禮堂舉辦提名候選人團結誓師大會，國民黨主席朱立倫分別贈球棒給縣長楊文科、13鄉鎮市長及議長張鎮榮等28位縣議員提名人，揮棒強調年底五合一選戰，新竹縣一定要揮出全壘打！現場 2千多人揮舞國旗，歡聲擂動高喊「全壘打！全壘打！」

朱立倫說，國民黨是台灣最重要的力量，建設台灣、民主台灣及和平台灣都是國民黨做出的重要貢獻，年底選舉從北到南，國民黨都提名的都是最優秀的候選人，最大特點就是中道、理性、穩健、務實，都是實實在在為台灣打拚的候選人。

朱立倫肯定楊文科、張善政等提名人選，指國民黨不會提「抄襲落跑」的候選人，本週就會完成嘉義縣的提名，應該會有亮點，提名作業就要完成，相信這個團隊是最完整的，能夠代表台灣的未來。

朱立倫說，看到新竹縣從縣長楊文科、13鄉鎮市長、議員、鄉鎮市民代表到村里長，大家團結在一起，一定要把團結的力量發揮出去，影響新竹市、桃園市及苗栗縣等各地都像新竹縣一樣，團結力量大！

朱立倫強調國民黨做正確的事，走正確的路，選正確的人選，年底選舉已不到4個月，新竹縣在縣長楊文科、議長張鎮榮及黨部主委陳見賢帶領下，一定要揮出全壘打！

陳見賢指新竹縣沒有12億可以蓋球場，肯定楊文科縣長是肯做事能做事的人，把縣府負債從200多億減為85億，民眾納稅錢都用在刀口上，建設福利都沒減少！

楊文科說，他上任以來推出「五支箭」和「十大交通建設」，重文教拚經濟享福利，3年多來在議長張鎮榮及議會支持下，各項建設都有長足的進步，希望年底選舉，國民黨提名的同志都能當選，全壘打！

張鎮榮說，國內疫情爆發以來，執政者因政治考量疫苗到貨延宕，不清不楚的指引，讓民眾無所適從，商家更是苦不堪言，只會拼選舉騙選票，大家要團結一致全力衝高選票，讓所有提名的候選人當選，用最高民意來下架民進黨！