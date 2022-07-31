歹徒以放長線釣大魚的模式「慢慢磨」進行詐騙。（刑事局提供）

居住新北市一名婦人，今年3月初收到邀集投資股票的簡訊，婦人基於好奇，便加入簡訊中提供的LINE帳號，對方自稱是投顧助理，確認婦人有投資意願後，拉入一個投顧老師「劉煒期」群組，婦人默默觀察1個月，認定名牌確實能獲利，陸續找了11位朋友，從3月底到6月，共匯款30次，超過4000萬，直到婦人再次申請出金時，始發現遭到詐騙。

刑事局表示，歹徒大肆利用簡訊及iMessage發送飆股投資訊息，誘騙民眾加LINE詢問，引導民眾至投資群組後，再由投顧老師於群組中標榜「穩賺不賠、高額獲利」等話術不斷對民眾洗腦，且是類詐騙手法均保證投資者每週可以固定獲利，只需依指示匯款或繳交費用成為會員後，不用再做其他行為，即可提領獲利。

歹徒以放長線釣大魚的模式「慢慢磨」，讓民眾在初期投資時，確實收到相當收益，讓民眾食髓知味，願意投入更大筆的金額，等到詐騙集團覺得「玩夠了」，僅需將被害人踢出群組，封鎖LINE，被害人的錢就如同打水漂，一去不復返。

165反詐騙諮詢專線提醒您，進行股票投資時，應使用合法證券平臺，有關國內、外合法證券商名冊，可至金融監督管理委員會證券期貨局官方網站查詢。

刑事局呼籲，「假投資」詐騙手法不外乎宣稱投資標的「高獲利、低風險」，且要求加LINE群組跟著投資老師走，製造許多人熱絡投資的假象，且初期都會有實際獲利，更使民眾降低防備心。若遇到類似穩賺不賠的高報酬投資標的，佯稱只要匯款就能幫忙賺錢，就是詐騙。