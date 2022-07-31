《觀》描述一段鷹族兄弟欲守護河流的故事，而白鳥是河流的靈魂。（姚志平攝）

《觀》裡的白鳥角色，有許多細膩的手部動作。（姚志平攝）

睽違8年，無垢舞蹈劇場藝術總監林麗珍的代表作《觀》將再重演。（姚志平攝）

無垢舞蹈劇場藝術總監林麗珍的代表作《觀》將再重演，整部作品有一種極致的誠懇。（姚志平攝）

睽違8年，無垢舞蹈劇場藝術總監林麗珍的代表作《觀》將再重演，林麗珍表示，2009年創作這部作品時就感受到大環境的變化，一切都是為了回饋給天地的愛。

林麗珍說，「這幾十年間創作時也曾默默流淚，不禁在想面對環境快速前進的同時，我們要如何尋找自己心中的平靜，希望《觀》能夠喚回我們曾經看到的美麗風景與回憶。」

林麗珍表示，《觀》是一種觸摸自我的心理緬懷，「2009年創作這部作品時，我已感受到大環境的快速變化，我知道有一些東西已經改變，快速的經濟發展，人們跟著機器一直旋轉，創作時突然有天感覺到山和河流，都在告訴我一些事。」

林麗珍是國家文藝獎得主，曾以代表作《花神祭》獲法國藝術電視台評選為當代八大編舞家。她創作時程緩慢，平均約5年完成一部作品，這種緩慢哲學，在近25年共來完成四大部作品，包括1995年《醮》、2000年《花神祭》、2009年《觀》和2017年《潮》。

《觀》描述一段鷹族兄弟欲守護河流的故事，而白鳥是河流的靈魂，鷹族弟弟Samo和白鳥相戀未果，雙方的情感在2017年《潮》也有延續的意象。

林麗珍表示，《觀》本身有一種極致的誠懇，「我希望不是我帶給別人什麼，而是觀眾自然地看見裡面美麗的風景。」一如鷹族守護河流，「一如白鳥之死，裡面很多語言表現是透過手部動作，白鳥是帶著滿滿的愛離開，沒有任何怨恨。」《觀》將於8月19日至8月21日在國家戲劇院登場。