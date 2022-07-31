當年不過15歲就出道的歌手陳予新，因長相與嗓音酷似動感天后李玟，而有「小李玟」美稱，實力與外型兼備且一出道就取得高知名度的她，在華語歌壇發展卻不算順遂，歌手事業多次因生涯規劃而中斷，但她至今未曾放棄夢想，如今帶著全新個人創作單曲〈Restart〉，決心再戰夢想之地。

有著「小李玟」稱號的陳予新，雖然出道時年齡尚幼，卻有著超齡的實力，成績有目共睹，當年她趕上華語樂壇全盛時期發片，在接連發行了兩張大碟後，便為了求學而出國，直到2009年返台，參加了當時人氣極高的歌唱選秀節目《超級星光大道》，一舉挺進前15強，不料又因私人因素退賽，就這樣又過了5年，陳予新才重拾原本的歌手身分，再接再厲又參加《我要當歌手》節目。

陳予新的全新單曲〈Restart〉，是以自己出道20年的心路歷程創作而成。(重啟企業社提供)

這一路走來，支持著陳予新前進的，就是她「真的很愛唱歌」這件事，歌唱及表演始終是她生命的重心，即便受到現實影響而不得不轉換舞台，但愛唱歌、愛表演的初衷，卻不曾動搖過。如今，陳予新回來了，繼四年前發行了《我們都痛 我們都懂》迷你專輯，期間她參與音樂劇演出有著亮眼的表現，現在她又嘗試以全新創作形式，帶來新單曲〈Restart〉。

她的新單曲靈感不是別人，正是以自己出道20年來的心歷路程為本所寫成，對於新單曲〈Restart〉，陳予新寄託了內心真實的想法，「如果人生能重來，你會希望回去什麼時候？我們都知道人生不可能重來，也不能改變過去，這是事實！」，期許自己能面對當下，調整心態讓自己不再重複或後悔過去做錯的每個選擇，從錯誤中勇敢站起來，陳予新認為，即便過程多少會痛苦，但企盼能找到一線希望，繼續往前走，「一定可找到自己的出路。為人生『Fighting』!」。

陳予新全新創作單曲〈Restart〉將於2022年8月2日數位全球發行。