美國財富網站《富比世》公布了2022年收入最高的10位高爾夫球選手，因為沙烏地阿拉伯LIV聯盟的興起，排行榜被大洗牌，前10名有7人是轉投LIV的選手！左撇子名將菲爾米克森（Phil Mickelson）是最大贏家，賺進1.38億美元（新台幣41.4億）。

當初LIV揮軍直指PGA的時候，米克森就公開幫LIV說好話。雖然美國贊助商紛紛與這些「叛將」劃清界線，但是仗著LIV的大紅包，米克森坐上了高球年收榜首。他的球場收入估計1億美元，場外收入也有3000多萬美元。

第2名是前美國球王達斯汀強森（Dustin Johnson），他的叛逃也讓PGA相當震撼，今年5月他獲得來自LIV的6200萬美元簽約獎金，總收入9700萬美元。第3名的美國名將德尚波（Bryson DeChambeau）、第4名柯普卡（Brooks Koepka）同樣藉著LIV的簽約金力壓第5名的老虎伍茲（Tiger Woods）。

伍茲今年幾乎沒有比賽獎金，主要是靠6800萬美元的代言收入進榜，與他一起堅守年收榜前10名的PGA成員還有麥克羅伊（Rory McIlroy）、史畢斯（Jordan Spieth），他們也都擁有豐厚的代言為後盾。

LIV挖角球員的酬勞並不是一次付清，例如米克森的2億美元大紅包是逐年領取，他接下來只要依約出賽即可，就算每場都打最後一名，這2億美元終究會進到他口袋。老虎伍茲批評LIV這種制度根本無法激起選手的競爭心，PGA則在今年6月提高了8場賽事的總獎金。