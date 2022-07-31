高雄市茂林部落今天舉行小米豐收祭，族人返家盛裝出席部落重要的祭儀，市長陳其邁受邀出席，部落族人罕見掛起布條支持市長。(族人提供／林雅惠高雄傳真)

高雄市茂林部落今天舉行小米豐收祭，族人返家盛裝出席部落重要的祭儀，市長陳其邁受邀出席，部落族人罕見掛起布條支持市長，還組成「茂林後援會」力挺連任，成了這傳統深藍的行政區，歷任市長於部落罕見的禮遇；陳其邁說，上次6月來時，族人為他賜名祖邁，「文化是生命」，作為祖邁市長，他會用全力與族人共同守護家園、守護文化。

陳其邁表示，高市府重視茂林建設，地方關心布魯布沙吊橋，已經開始規劃設計，照顧族人的安全與便利性，落實族人12年來的心中盼望，而編列1200萬元整修的高132道路改善工程，預計在年底完工，祭典所在地情人谷溫泉會館，也會在年底前完成試體驗並開放營運，加上每年11月的紫斑蝶季，相信茂林會成為高雄最美、最熱情的觀光勝地。

陳其邁說，「文化不只是活動，也是族群的生命」，讓他相當有感觸，透過活動，維繫保存族群文化，他作為大家的祖邁市長，一定會全力與族人共同守護家園、守護文化，茂林部落所在濁口溪水量相當豐沛，象徵是守護山、水的部落，高雄每日用水很多亦源自此處，他也會與族人站在一起，相信茂林明日一定會更好。

陳其邁談到，台灣有16個原住民族，高雄就有16個，茂林3個里正在爭取正名，他每回到原鄉部落總是受到族人熱情款待，每回都是吃飽喝足才回到市區，還打趣說等等操場要多跑好幾圈。

高雄市政府原民會表示，小米豐收祭是部落重要的文化傳承祭典，讓更多年輕朋友回到家鄉，飲水思源、保衛自己的文化，也慶祝豐收、分享食物、打獵成果，聯絡彼此感情與傳承部落文化，別具意義。

陳其邁於6月26日走訪多納頭目家族，獲賜名「祖邁」，多納魯凱族語意指黑熊，代表勇氣、智慧，也象徵高雄，今天在茂林族人熱情邀請下，參加小米豐收祭、同樂共舞，族人們歡欣豐收過節，以「起煙儀式」作為開場，陳其邁為成年青年別上百合花，祝賀勇士們成為真正的男人，並頒發部落英雄獎及貢獻獎。

陳其邁一一與大小朋友擊拳問候，受到熱烈歡迎，還有族人製作「樂福U」的手板，向陳其邁表達愛意及支持，現場氣氛歡騰熱絡。