自古新疆盛產美女，她們與生俱來就擁有洋娃娃般的美貌，大眼睛、高鼻樑和異域風情的五官成了她們的特色，近年就出了「新疆4美」，包括迪麗熱巴、佟麗婭、娜扎和麥迪娜，不過，大陸演藝圈近期有個新起之秀，是20歲、原名是那扎開提‧買合木提的加奈，美貌被視為迪麗熱巴的勁敵。

20歲的加奈來自新疆，原名是那扎開提‧買合木提，2020年考進中央戲劇學院表演系，在今年以古裝劇《夢華錄》踏入演藝圈，加奈飾演歌妓「張好好」，賣藝不賣身，自負才華與美貌，認為即便身為賤籍，也要活出自己的一番天地，加奈的雖然戲分不多，但仍以此打開知名度、粉絲人數暴漲。

古裝劇《夢華錄》是加奈的戲劇首秀。（圖／取材自微博）

加奈以《夢華錄》的歌妓「張好好」打開知名度。（圖／取材自微博）

加奈以精緻大眼、深邃五官和異域風情臉蛋狂圈粉，滿是膠原蛋白的她，肌膚吹彈可破、閃閃發光，且加奈擁一雙美腿和前凸後翹的好身材，也被網狂推她是新生代的新疆美女，更指30歲的迪麗熱巴已有老態，反認為加奈仙氣和時尚感更強。

今年首度踏入戲劇圈的加奈，剛拍戲就和「神仙姐姐」劉亦菲有對手戲，加奈開拍前一度緊張到說不出話，內心非常焦慮，劉亦菲則大展親民、主動和加奈聊天，「她一直在舒緩我的焦慮和緊張，開拍前我就已經很放鬆了」，讓加奈感動又開心。