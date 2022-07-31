郭忠祐（左起）、籃籃、胡瓜、阿翔、賴慧如前往南投錄影。（民視提供）

胡瓜（左）與模仿李小龍的民眾較勁。（民視提供）

民視《綜藝大集合》日前來到南投集集大眾爺廟，不少在地的媽媽為了看綜藝天王胡瓜早早就來到錄影現場，胡瓜提議跟媽媽們玩「頭好撞撞擂台賽」來讓大家搶獎金，於是集結了所有現場圍觀的媽媽們參賽，只要最快用頭擊破氣球的參賽者獲勝，爆笑的是其中一位地方媽媽用臉撞氣球，卻怎麼都無法將氣球撞破，那位媽媽參賽者已經暈頭轉向的時候，胡瓜於心不忍挺身而出，展現出英雄救美的氣魄，要幫媽媽破最後一顆氣球。

胡瓜的帥氣讓所有人相當興奮，阿翔也「好心」的幫胡瓜壓後腦勺，只不過胡瓜連續用臉撞擊好幾次，氣球卻遲遲不破，胡瓜也連忙用手示意暫停，對拿著氣球的郭忠祐大喊：「氣球這一面全部都是剛剛那位媽媽的汗，你也不換一面，我現在臉上都不知道是汗還是鼻涕！」說完便不停地擦拭臉上，爆笑模樣讓觀眾笑到歪腰。

此外，當天邀請到多位擁有武術背景的來賓，製作單位特別準備遊戲「武術破水球」，童韋傑為了破水球更是花樣百出，不僅展示獨創的「雞爪功」，還直接模仿雞嘴展現「雞啄」功夫，只為了將水球擊破，滑稽的模樣讓胡瓜在一旁笑得合不攏嘴；胡瓜笑說這表演是旁門左道，接下來的挑戰者才是真正的武術家，並提問大家心中的「武術大師」是誰？眾人一致回答李小龍，胡瓜也特別邀請到李小龍「本人」到場，仔細一看才發現是模仿李小龍的林金鍊，一出場即展示招牌雙截棍，鏗鏘有力的武術動作，完全看不出已經高齡65歲，在詮釋李小龍的眼神等細節更是傳神，相當驚艷。