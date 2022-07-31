上海市精神衛生中心31日向澎湃新聞透露，大陸國家衛健委近日正式發文，決定以上海市精神衛生中心作為國家精神疾病醫學中心主體醫院之一，設置國家精神疾病醫學中心。

大陸國家衛健委官網發布內容稱，為進一步完善醫療衛生服務體系，推動優質醫療資源擴容和區域均衡佈局，有效提高大陸精神疾病領域醫療衛生服務能力，根據「十四五」時期國家醫學中心和國家區域醫療中心設置工作有關安排和《國家醫學中心和國家區域醫療中心設置實施方案》，對照國家精神疾病醫學中心設置標準，決定在大陸遴選適宜醫院設置國家精神疾病醫學中心。

經申報和研究，大陸國家衛健委決定在北京市以北京大學第六醫院和首都醫科大學附屬北京安定醫院為聯合主體設置國家精神疾病醫學中心，在上海市和湖南省分別以上海市精神衛生中心、中南大學湘雅二醫院為主體設置國家精神疾病醫學中心，共同構成國家精神疾病醫學中心，形成南北協同、優勢互補的模式，建立多中心協同工作機制，落實相應職責任務，帶動大陸精神疾病領域建設與發展。

資料顯示，上海市精神衛生中心是目前亞洲地區規模最大的精神專科醫療機構，有2300張開放床位，100萬／年門急診人次，擁有大陸最齊全的精神醫學臨床亞專科和學科集群，以及眾多平台資源，具有大陸領先的臨床診療、科研教學和公共衛生服務能力，連續3年在全國三級公立醫院績效考核中，兩次名列精神專科醫院第一。