苗栗縣70歲蘇姓老翁，31日上午8點多，騎機車行經通霄鎮崇仁路與平新路口，與陳姓休旅車駕駛發生車禍事故，蘇被撞飛倒地，送醫後仍不治。

根據了解，陳姓男子開車從崇仁路北往南行駛，到了平新路口要左轉的時候，疑似沒看見到左轉方向停等紅燈的蘇姓老翁，蘇當場被撞倒在地，背部及四肢擦挫傷，送醫搶救後仍回天乏術。

根據警方調查，雙方並無酒駕，初步研判是陳男沒有注意車前情況，才會撞倒蘇姓老翁，詳細肇事原因則仍待釐清。