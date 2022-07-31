台灣近日發生多起民眾在臉書看到國外高薪臨時工職缺去應徵，卻被賣到柬埔寨的詐騙事件，一名網友在網上透露，老闆最近從柬埔寨出差回台，搭機時看到商務艙有許多「8+9」，去回程滿滿都是，讓他不禁覺得都是台灣人騙台灣人過去，真的很生氣。

網路上最近熱議，許多台灣人因為誤信東南亞等國有高薪又輕鬆的臨時工工作，被人蛇集團賣到柬埔寨、緬甸，一到當地護照就被沒收、軟禁，男性可能被強摘器官、毆打，女性則是被性侵、強迫賣淫，日子生不如死，網紅「好棒Bump」日前也潛入柬埔寨詐騙窟救出被囚禁的台灣人，呼籲大家別再相信號稱不需專業但能領高薪的國外工作。

一名網友在PTT發文，指老闆29日剛從柬埔寨出差回來，一回來就叫大家小心，並傳給員工們看他搭商務艙的照片，商務艙裡坐滿一堆「8+9」乘客，去程回程都是，看到這景象，讓原PO不禁覺得都是台灣人騙台灣人過去，「真的很垃圾，很生氣！拜託台灣人可以團結一點，不要再加害自己人了好嗎？」

飛往柬埔寨的飛機商務艙，出現許多8+9。(翻攝自PTT)

對此，網友紛紛留言，「真的都沒人要管了嗎」、「這些類似車手吧，幫忙運人過去」、「商務艙8+9應該就是那些幹部吧，懂騙台人」、「你知道台灣人最愛（騙）台灣人嗎？」還有人表示，「這些都是幹部級的，去考察、學習當地管理方式，把經驗帶回台灣來魚肉國內年輕人」。

原PO看到8+9坐商務艙去柬埔寨，懷疑都是台灣人在騙台灣人。(翻攝自PTT)

對此，警方表示，人蛇集團只求把求人送出國即可獲利，已改變傳統以「博弈客服」為廣告的招攬方式，將觸角伸展至各行各業，所以網路求職時應更加小心謹慎，以免成為被人口販運的對象。