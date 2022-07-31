竹北市東興圳是早年六家地區農業社會重要的灌溉水圳，縣府去年完成景觀再造工程後，已成最佳休閒遊憩場所，文化局和或者書店團隊合作推出社造計畫，從8月啟動講座、踏查以及工作坊，讓民眾更了解這條古圳。

縣長楊文科表示，東興圳至今約有270年的歷史，背後承載平埔族與客家先民的豐富故事，在客委會支持下，縣府團隊串聯起水圳周邊藍綠帶及客家歷史建築，將東興圳打造成城市中心的森林水域公園。

楊文科說，東興圳沿線大樓林立，希望籍由社造活動，讓更多人知道這條乘載悠久歷史的水圳，歡迎不管原居住這裡或是遷移至竹北的新居民，一起在東興圳相遇、連結、交流！

文化局長李安妤表示，該局與深耕新竹的「或者書店」合作，啟動為期2年的社造計畫，從歷史、水文、建築、動植物自然生態不同面向，以影像、講座、踏查等方式，讓民眾認識東興圳的獨特價值，活動皆為免費。

有3場在新瓦屋或者書店登場，8月13日由陽明交通大學客家文化學院副教授羅烈師帶來「東興圳的歷史故事講堂」。8月21日新竹縣友善兒童促進會理事長楊怡青帶來「自己的家園自己顧：公民參與的力量」講座。8月27日由水牛建築師事務所陳永興建築師進行「東興圳與水資源生態講堂」。第4場在9月3日由承山幼兒園與樸學教育基金會在東興圳沿線帶來「東興圳生態環境互動講座：親子場」。

每場活動都有人數限制，將在活動前公布錄取及備取名單，並以E-mail通知。另外，預計在9到10月推出「走讀踏查」、「綠活圖工作坊」活動，相關訊息可到「相遇·連結 大家的東興圳」FB粉絲專頁查詢。