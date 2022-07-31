中職明星賽中斷兩年後復辦，首戰也出現不少有趣畫面，2局出現味全龍郭天信展現「雷射肩」殺死隊友拿莫・伊漾的畫面，聽到郭天信直呼很爽，拿莫回應說：「我是給他個機會，就讓他爽一下，讓他說嘴一輩子。」

昨天2局上拿莫被胡智為觸身球，他停頓幾秒後倒地，「其實真的滿痛的，今天變成紫色菠蘿麵包了。我本來想走一步腳有點軟掉，後來就誇張一點順勢躺下去。」

後來岳東華敲出右外野安打，拿莫試圖攻佔三壘但被郭天信長傳觸殺在三壘前，郭天信也對這次的play印象深刻，「沒想到他會跑，但滿爽的，因為也沒什麼機會可以殺死隊友。」

聽到龍隊隊友這樣說，拿莫回應道，是看到三壘指導教練周廣勝只是才會試圖衝上三壘，「給他個機會，讓他爽一下，這應該可以讓他說嘴一輩子。」出局後回到休息室時，樂天桃園總教練曾豪駒還對拿莫說：「你應該要學梁家榮摔棒子啊！」

昨天拿莫參加「野手速球王」飆出生涯最快的149公里，賽後他也向總教練葉君璋喊話，希望他有看到能讓他一圓投手夢，但這個夢想在昨晚就破滅，拿莫笑著說：「我有看到，那我就好好守我的游擊就好。」

昨天9局下還出現郭天信連2顆自打球驚動對面的葉君璋的有趣畫面，郭天信開玩笑說：「我想說他第一球就會上來了，他可能不在乎我吧！」被問到葉總上來後對他說什麼，「他問我要不要改右打，我想說我左打都打不到了用右打更不可能。」