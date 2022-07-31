台中國家歌劇院與高雄衛武營推出「雙館齊唱歌劇套票」，台中歌劇院「唐懷瑟」或「魔笛」任一場次與高雄衛武營「唐卡洛」或「碧廬冤孽」任一場次都可搭套票優惠。

2022年下半年可說是台灣歌劇復興的一年，台中國家歌劇院將推出華格納「唐懷瑟」與莫札特「魔笛」；高雄衛武營國家藝術文化中心則將推出威爾第「唐卡洛」與布瑞頓「碧廬冤孽」，除了「魔笛」之外，都是較少推出的歌劇。

台中國家歌劇院藝術總監邱瑗接受中央社專訪時表示，今年的「遇見巨人」系列共有2齣歌劇，其中「唐懷瑟」是華格納在世時最受歡迎的歌劇，改編自中世紀詩歌傳說，講述騎士唐懷瑟徘徊在2名魅力截然不同的女子間，難以抉擇。

這次製作由指揮張尹芳攜手NTT歌劇合唱團及12人室內樂團，以音樂、演唱為核心，讓歌手盡情展現。「唐懷瑟」將於10月21日與23日推出，地點在台中國家歌劇院中劇院；導演為鴻鴻，林義偉飾演唐懷瑟，林慈音飾演伊莉莎白，范婷玉飾演維納斯。

邱瑗表示，另一齣則是台中歌劇院觀眾臉書票選最想看的歌劇「魔笛」，這次台中歌劇院演出的版本由南非籍藝術大師威廉．肯特里奇（William Kentridge）執導，藉饒富趣味的人物與故事諷喻殖民時代悲歌，透過炭筆素描動畫打造震撼舞台視覺效果，以光影巧妙隱喻啟蒙年代烏托邦的理想。

莫札特歌劇「魔笛」由亞洲傑出指揮家洪毅全與國家交響樂團（NSO）合作演出，將於12月15日到18日演出，地點在台中國家歌劇院大劇院。

衛武營國家藝術文化中心則將在台灣首演威爾第歌劇「唐卡洛」，這是威爾第成熟之作，原是為巴黎歌劇院打造的5幕法文歌劇，首演之後威爾第仍然不斷修改，改了7次，最終決定版為1882/83年的4幕義大利語版，這也是衛武營這次登台的版本。

「唐卡洛」將於10月27日到30日演出，地點在衛武營國家藝術文化中心歌劇院，由簡文彬指揮長榮交響樂團演出，導演為史蒂凡諾．馬佐尼斯．迪．普拉拉費拉（Stefano Mazzonis di Pralafera），唐卡洛由伊拉克利．卡奇澤（Irakli Kakhidze）、馬泰奧．法西耶（Matteo Falcier）飾演。台灣聲樂家包括耿立飾演伊莉莎白，巫白玉璽飾演羅德利果等，都是一時之選。

布瑞頓歌劇「碧廬冤孽」也將在衛武營演出全本背譜音樂會，作曲家布瑞頓用13人的室內樂編制與聲樂家扮演的角色，塑造若即若離的神秘氣氛。主辦單位奔放樂集將打破傳統歌劇演出中聲樂家在台上與音樂家在台下的演出形式，音樂家們都將在舞台上共同詮釋。

「碧廬冤孽」將於11月18日到20日演出，地點在衛武營戲劇院，聲樂家包括林孟君、許育甄、湯發凱、陳妍陵等。（編輯：張雅淨）1110731