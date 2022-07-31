【全程影音】論文門風暴擴大！陳明通發表聲明稱「先修正才給余正煌參考」 林智堅最新回應

論文門持續延燒，民進黨桃園市長參選人林智堅的指導教授、現任國安局長陳明通今再發2000字聲明救援林智堅，林也在桃園市長鄭文燦、立委鄭運鵬陪同下再開記者會，直指陳的聲明「強化且證實」是陳把自己資料給調查員余正煌，導致2人論文有雷同處，「終於水落石出還我清白！」再度稱自己無奈、好心被雷親，但也不會稱余抄襲他，因為自己身受其害，不會在沒有證據下對任何人提出指控。

林智堅說，陳明通的聲明明確指出，自己2015年下半年提出的研究計畫，以內部不公開民調研究自己2014年選舉三腳督的影響，他2016年1月30日拿著論文研究設計初稿找上陳明通擔任指導教授，陳2月1日把修正指導後的版本回傳給他，這份文件也已公證。

「陳明通的聲明強化且證實，是他把資料給余先生！」林智堅直指，該份2月1日的研究設計初稿，就是和余正煌有很多雷同處的地方，陳的聲明證實陳「不僅交給余6份民調資料，也交了我的研究設計初稿！」他也強調自己並不知情，這段時間也透過很多努力，找到2月1日初稿資料，和陳確認有寄這封信，因此這兩周才會不斷強調2月1日和3月8日2個公證文件的重要性，藉此證明論文來自原創，絕無抄襲。

林智堅說，陳明通的公開聲明第一點就說明雖然余畢業時間比自己早，但先有自己在2014年民調資料論文寫作，才有余的論文寫作，2論文進行不同問題意識、不同研究，當然結論也不同。第二點說明文字雷同是因陳把修正林論文的相關部分，交給剛換論文題目且修業年限只剩1學期的余參考，「雖然我先開始寫作、他先畢業，但比起我，他有更大時間壓力！」

林智堅強調，聲明很明確告知，論文絕無抄襲，但他也不會隨意輕易指控余抄襲自己，因為自己深受其害，花很多時間精力向大眾說明，強調證據會說話，他也不會認為余抄襲自己的論文，是否抄襲應該由台大學倫會公正、公平判斷。

「我很無奈，好心被雷親！」林智堅說，某次meeting中陳明通告知某位研究生論文來不及完成，自己當時出於善意口頭答應提供內部民調資料，沒有落於任何文字，也不知老師把自己研究初稿給余，他強調論文是研究自己的選舉，沒人會比自己更了解2014年新竹市的選舉，「我是當事人、身歷其中，當然最了解，為何要抄襲別人！」至於余稱不曾看過自己的論文，林智堅也反駁：「應該去問余本人！」

林智堅說，對於發展出此事件，對母校中華大學、台灣大學都深感歉意，直言這是因選舉才發生的爭議，讓學校、老師、學生都產生很多困擾，希望把問題攤在陽光下，讓大家可以看到真實的現象。

至於為什麼不出席台大學倫會？林智堅說，本來很期盼台大秉持獨立性，公平公正審定事件，但遺憾召集人蘇宏達未審先判且有偏頗言論，和律師研究後建議蘇要迴避，但可惜未得到善意回應。強調學倫會可透過親自到場或書面方式說明，在召集人不願迴避情況下，才決議透過書面方式向學倫會說明。