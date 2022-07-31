基隆市議會將於8月1日起，召開第19屆第22、23次臨時會，這次臨時會除審查審計室提出的基隆市府110年度決算報告外，另外還有要求市府針對基隆城市博覽會的成效報告及成效分析、基隆捷運的TOD計畫、各場站規畫草案，以及台電第四天然氣接收站等相關議題提出報告。

在市府提出報告部分，臨時會排了3天的議程，除要求市府須針對基隆城博會提出成效報告、成效分析外。市議員陳薇仲也提出，基隆捷運是基隆市30年來最重大的建設，目前基捷第一階段定案的場站包括北五堵、百福、六堵、七堵及八堵等五個場站，請基隆市府針對基隆捷運提出TOD計畫、各場站規畫草案及相關進度進行詳細報告。

另外，市議員王醒之也提出，台電第四天然氣接收站在環評小組會議延到9月底再審，這次環評會中有基隆船務代理、航港界都站出來表達反對，市議會也有17位議員連署，希望市府能明確表達疑慮並要求台電提出更友善的替代方案。另外，市府竟在2年前就已經發文同意台電四接案在基隆的水產動植物保育區內進行，並表示「原則同意開發事項」；他要求市府在臨時會中說明立場，並提出完整報告。

除了這兩個議題外，市議員莊敬聖也提出西岸纜車已於去年底完成可行性評估，也請市政府應於臨時會期間提出詳細的規畫報告。市議員呂美玲也提出，市立田徑場停工已久，嚴重影響運動民眾及選手，也要求基隆市政府說明原因為何，以及後續解決方案。