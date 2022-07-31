一名挪威駐俄羅斯領事被拍到飆罵無辜的俄羅斯旅館人員「我痛恨俄羅斯人」、「你們都很糟」等極端言論，引發俄羅斯外交部揚言做出回應，挪威外交部30日對外交官的行徑表示「遺憾」。

綜合「今日俄羅斯」（Russia Today）、塔斯社（Tass）報導，俄羅斯媒體「Mash」30日公布挪威駐俄國北極圈城市莫曼斯克（Murmansk）領事艾靈森（Elisabeth Ellingsen）與俄羅斯旅館員工發生爭執的影片，報導並未說明影片是何時拍攝的，不過艾靈森似乎相當不滿旅館人員要她等待房間準備完畢，影片中可聽見她用英文對櫃檯人員瘋狂抱怨，「我恨俄羅斯人」，「你們知道，我習慣（待在）乾淨房間，我從斯堪的那維亞半島（Scandinavia）來的，不是某些俄羅斯女人。」

她抱怨的同時也不斷夾雜髒話，「這他媽的很煩」、「你們把一切搞砸了」，「這間飯店很糟，你們也都很糟。」

影片公開1天已吸引近80萬人次觀看。

挪威領事辱罵無辜俄羅斯百姓的事件也引發俄羅斯外交部關注，俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）周六表示，俄羅斯外交部正考慮對這種「仇恨、民族主義及仇外的離譜行徑」做出反應。

針對艾靈森辱罵俄羅斯旅館人員，挪威外交部周六對此「深表遺憾」，指出領事館人員的情緒表達並不反映挪威對俄羅斯人的政策或挪威人的態度，強調挪威外交部正透過相應管道處理這起事件。