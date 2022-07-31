今多位型男主廚以容易取得的罐頭結合新鮮食材，與嘉義縣長翁章梁、水上鄉長劉敬祥、縣議員林緗亭等人一同製作「半套料理」。（呂妍庭攝）

今多位型男主廚以容易取得的罐頭結合新鮮食材，與嘉義縣長翁章梁、水上鄉長劉敬祥、縣議員林緗亭等人一同製作「半套料理」。（呂妍庭攝）

水上鄉公所樂齡學習中心特地打造「男士料理工棚」，今舉辦特別上菜活動。（呂妍庭攝）

多位型男主廚以容易取得的罐頭結合新鮮食材製作「半套料理」，除邀獨居長輩一同用餐，也邀家人、兒孫試試阿公的手藝。（呂妍庭攝）

高齡化社會來臨，老老照顧成不可避免趨勢，加上看到許多男性在另一伴離世後，多半依賴外食，健康跟著急速下滑，嘉義縣水上鄉公所樂齡學習中心特地打造「男士料理工棚」，開辦課堂，讓男學員學習料理同時，也學會食安與營養觀念，今多位型男主廚以容易取得的罐頭結合新鮮食材，與嘉義縣長翁章梁、水上鄉長劉敬祥、縣議員林緗亭等人一同製作「半套料理」，除邀獨居長輩一同用餐，也邀家人、兒孫試試阿公的手藝。

樂齡學習中心咪咪老師分享，在她心目中參與學員的男性長輩們不是「大男人」，而是她的「心肝寶貝」，加上自己具有營養師身分，在教導學員過程中，也透過專業營養學、健康烹調、飲食美感實作技巧等，讓學員們把營養概念應用在飲食技巧上，還說過程中最感動的，是學員做出的成品永遠超乎自己預期的好！

咪咪老師強調，「男士料理工棚」是一個有知識、有技術的料理學習課程，期待讓銀髮族與其家人，不但能吃得健康、吃得精緻，也吃得開心。

學員中有獨居長輩，有人本來就會下廚，也有人從未下過廚，透過老師的教導，學員們從摸索、吸收到烹調上桌，過程經過許多磨合和相互協助，學員王銳新笑說，自己在家從未煮過飯，今特別邀請到老婆、孫子一同前來品嘗自己的手藝，端出翅包飯料理，相當有成就感，未來也想在家中嘗試煮不同料理給家人們享用。

翁章梁說，父親節快要到了，今天特別邀請型男主廚們為家人及獨居長輩來個不一樣的慶祝方式，由他們來上菜，特別選用在地的食材，運用四季的概念設計出，在地四季饗宴。