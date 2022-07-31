高粱機耕省水、省肥並減少碳排。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

台南市政府與金酒公司簽訂3年契作合約，由農會輔導農民種植高粱，鹽水區農會更成立首支雜糧機械耕作隊，市長黃偉哲表示，高粱耕作增加農民收入，省水省肥，促進嘉南平原收成，農民、金酒公司及節約用水「三贏」。

鹽水區農會本月中旬舉辦「鹽水區雜糧機械耕作隊成立暨高粱採收觀摩會」，除展示高粱真空播種機、聯合收穫機（輪式、履帶各1台）、曳引機3台（分別附掛翻土用迴轉犁、施藥桶、真空播種機），也進行機械採收示範。

為推動農業節水及減少碳排，農業局輔導農會與金門酒廠簽訂合作契約，共同推動台南高粱種植生產計畫，今年媒合學甲、鹽水農會輔導農民契作，契作價每公斤21元，並從翻耕、播種、施肥、採收，導入智慧自動化機械。

農業局指出，金門酒廠生產高粱酒長年使用進口高粱做為原料，台南區農改場成功育成「台南8號」高粱新品種，生長期約105天就能採收，4月播種，經過3個月進入採收，此次種植高粱生長狀況良好，全數通過農藥質譜快篩檢驗，管理良好的田區1公頃至少有5000公斤產量。

農業局指出，以後在春夏季節來到鹽水，有如1秒到金門，想到高粱，不只是金門，也能想到台南。

鹽水區農會總幹事邱子軒表示，今年高粱契作面積81公頃，以往這些田區一期都休耕，農民轉作高梁，可提升收益。她說，高粱大面積契作生產，因此，成立契作高粱機械耕作團隊，成員以鹽水區大專業農及其第二代為主。

鹽水機耕隊成員包含隊長陳宥承、魏致得、林宗慶、黃昱軒、郭千溪、王譜茗等6位青農，由農改場及農機行分別授予耕作採收及農機維修課程，著手進行耕地媒合，解決農民因人力短缺而休耕的問題，達到活化農地成效。

農業局說，種高粱有節水、耐旱、省工、抗淹、少農藥肥料等優點，相較種水稻，每公頃可節水1萬公噸。

市府鼓勵休耕地與水稻田轉作，推動一期作種高粱、二期作種硬質玉米，透過智慧自動化機械省工，輪作也可降低病蟲害、省農藥與肥料，除提升國內雜糧自給率，兼能穩定金門酒廠高粱供貨來源，還可領2期作綠色環境給付獎勵金，導入智慧自動化機械，提供代耕服務，可減少碳排，實踐永續農業。