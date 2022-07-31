永和警方在本月29日順利逮人，並建請檢方聲請預防性羈押，惟其坦承犯行，且情節輕微，訊後無保請回。（警方提供／李奇叡新北傳真）

一名住在新北市永和區的王姓男子，為繳還在外積欠的高額賭債，陸續犯下多起竊盜案，永和警方在本月29日順利逮人，並建請檢方聲請預防性羈押，惟其坦承犯行，且情節輕微，訊後無保請回。

警方表示，42歲的王男近日要到派出所做筆錄時，見店家收銀台無人看管，又擅自開啟收銀台，欲竊取內部錢財，但聲響過大，被出來查看的店員逮個正著，王男見情況不對，飛車逃離現場。

永和分局偵查隊獲知，依法通知王嫌，但他卻無故未到案說明，故報請新北地檢署檢察官，開立拘票。

本月29日晚間18時許，警方獲報王男進入永和轄內，遂加強轄區巡邏，行經保福路二段時，發現1名男子與店家爭吵後逃逸，偵查隊小隊長黃建瑋見狀，立即騎車趕上，將他攔停，才發現就是王男本人，立即上銬帶回。

店家透露，王男當時又故技重施，打算趁櫃檯無人看管之際入內竊盜，所幸路過警方撞見，才順利逮人。

警方調查，王男因嗜賭成性，在外欠下70多萬元賭債，因無力償還，光在永和地區，就犯下7起竊盜案，不法所得約新台幣18萬元，追查後發現，王男4個月內在北北基桃等地，至少犯下70件竊盜案，而帳面紀錄為52件，統計被害人損失高達新台幣111萬元以上。

警方研判，王嫌顯然有反覆實施犯罪犯行及疑慮，全案詢後於30日解送至新北地檢署，建請檢察官聲請預防性羈押。

不過由於王男對自身犯行坦承不諱，且情節輕微，訊後無保請回，永和分局分局長陳保安呼籲，民眾開店做生意，務必留意周遭可疑之人，切勿讓不法分子有可趁之機侵入櫃台行竊。

陳保安強調，警方也會加強轄區巡邏、預防犯罪宣導，建議民眾也可添購監視器及防盜裝置，保障個人財產安全。

新北大盜永和偷錢無保請回賭債