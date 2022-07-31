宜蘭南安國中今年3月爆師生不倫戀！戴姓男老師與女學生疑私下交往，並遭指控課堂上開黃腔等，校方雖已完成相關調查及性平會審議，還是出現爭議，縣府接手審議此案後，做停聘一年處分；南安國中校長吳殷宏因風波仍未平息，遂決定請辭並籲停止民粹霸凌學校；對此，家長會批落跑校長竟選擇逃避。

據了解，被控戴姓男老師40多歲未婚、任教20年，爆發此事件後，不少女同學相繼爆料，曾聽過戴師在課堂上說，「我跟你有心電感應」、「我要餵餵你」、「我好喜歡你」等語言騷擾；戴師的言行早已讓學生私下議論「很噁心」，家長痛批戴師將學校當狩獵場、不斷物色女伴。

吳殷弘今發出聲明稿，內文表示學校雖皆依法處理，但處理過程未盡完備，

外界多有質疑，造成校園紛擾不安，願承擔最大責任，自8月1日起請辭南安國中校長。

但吳殷弘認為該校家長會長，打著「保護孩子」的口號，不尊重法治、濫投濫訴，對學校多項指控，卻是行「侮蔑學校、傷害學生」之實；吳表示以上皆為該家長會長缺乏教育專業與法治精神之揣測與汙衊，因而深表遺憾。

吳殷弘表示，依據性平調查小組調查結果，因戴師違反教育專業倫理的部分，建議給予停聘6個月或記大過等申誡處分，但其家長會長完全不尊重調查的建議，執意主張教評會需解聘戴師。

為弭平爭議，宜蘭縣政府主動召開教師專審會審議此案，經綜合評估相關情節後，決議加重處分，予以戴師停聘1年；該家長會長仍不願接受此決議，於網上發起連署，欲以民粹向監察院陳請，此缺乏法治精神的行為，讓人瞠目結舌。

南安國中家長會長表示，吳殷宏一走了之，沒有肩膀承擔，只敢回應地方勢力，不敢保護學生，成了「落跑校長」！並指出校長走了，家長、學生的焦慮還在，沒有並肩作戰捍衛學校，強調陳情監察院是家長們不得不的選擇。

縣府教育處長王泓翔表示，縣府所有處置一切均依法行政、秉公處理，現階段也確實要以讓校園恢復正常與平靜為最優先的考量，會再進行通盤了解後做妥善的處置，也希望所有關心南安國中的家長們及老師們，都要以學校永續發展及學生受教權益為重。