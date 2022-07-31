今天U12世界盃少棒賽繼續進行，昨天以21：6痛宰日本的強權美國對上多明尼加，他們繼續展現可怕的火力，靠著5局狂灌7分提前以10：0扣倒對手，力奪預賽3連勝，總計已經敲出12發全壘打、攻下55分，明天他們休兵一天，8月2日將與韓國進行預賽最後一戰，能否延續驚人炮火受到外界注目。

美國這次來勢洶洶，首戰先以24：0扣倒捷克，昨天對日本單局狂掃14分，加上對方全場6失誤，以21：6懸殊差距獲勝，今天面對來台不到2天的多明尼加仍不留情，提前以10：0獲勝。首局安德森(Colin Anderson)先用長打取分，3局馬托斯(Cristian Matos)再敲2分炮打退對方先發保蘭柯(Marlon Polanco)。

5局美國扯底釋放球棒，梅爾卡多(Dylan Mercado)轟出3分炮將分差拉至9：0，安德森最後則敲出三壘安打拿下第10分，以單局7分攻勢提前扣倒比賽，目前美國拿下預賽3連勝，共計敲出12發全壘打攻下多達55分，名列B組龍頭，下一戰將對決韓國，力拚預賽全勝，韓國昨天以14：0擊敗捷克，實力也不差。