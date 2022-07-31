陸軍第8軍團564旅裝甲兵全若堯，21日在操練時意外身亡，蔡英文總統今天赴南投代表國人向家屬致意及哀悼。她承諾，政府不會迴避責任，國防部定會全力配合調查。她也要求國防部徹底檢討，避免同樣情況與憾事再次發生。

蔡英文在臉書指出，半個月前，全若堯在執行任務時，不幸殉職，讓我們都相當不捨。今天，她也到南投，代表國人感謝全若堯對國家的付出，也向家屬致意、哀悼。「我們都以若堯為榮」。

全若堯爸媽向蔡英文表示，全若堯是一個感恩、懂事的孩子。她知道，對於全若堯的逝去，他們一定非常哀痛。她感謝家屬選擇寬恕，並表達對國軍的支持，這樣的精神，讓我們動容。

蔡英文表示，她也和全爸爸和全媽媽承諾，我們一定會全力協助家屬辦理後事，並且從優撫卹。我們不會迴避責任，更會負起責任，國防部定會全力配合調查。她也要求國防部徹底檢討，在未來執行各項勤務時，務必注意訓練安全，避免同樣情況與憾事再次發生。