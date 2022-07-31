美諾酒店集團（Minor Hotels）旗下豪華酒店品牌安納塔拉（Anantara）宣布正式進軍南美洲市場，於巴西開設全新據點「巴伊亞Mamucabo安納塔拉度假酒店」，酒店建築將於明年動工興建、預計2025年完工開幕。

「巴伊亞Mamucabo安納塔拉度假酒店」位於巴西巴伊亞省（Bahia）北部海岸線的拜肖區（Baixio），距離薩爾瓦多約150公里。當地為以清澈礁湖聞名的小漁村，碧藍的大海和大小位居巴西前列的沙洲保護區，使當地及周邊區域一年四季均為倍受青睞的渡假勝地。

「巴伊亞Mamucabo安納塔拉度假酒店」將擁有116間客房、套房和泳池別墅，面積介於21～49坪間。建築與室內設計由雪梨Quintela建築設計與城市規畫公司打造，景觀設計則由Alex Hanazaki操刀，其為巴西國內最富創意的景觀設計師之一。

「巴伊亞Mamucabo安納塔拉度假酒店」占地多達50萬平方公尺，包括3間餐廳、2座戶外泳池、1個海灘俱樂部與水上運動區、1個兒童俱樂部，以及專為嬰幼兒服務區域。主泳池擁有特別的多層「瀑布式」設計，為使用泳池和戲水的旅客營造多種不同環境。

而海灘俱樂部內的1間餐廳和1間酒吧，供應巴伊亞地區風味美食，酒店主餐廳將專注提供現代國際風格佳餚和巴西道地風味餐點，並可俯瞰開闊美景。位於酒店中央位置的亞洲餐廳，則能欣賞Mamucabo河帶來的優美景色，也是酒店名稱起源。

「巴伊亞Mamucabo安納塔拉度假酒店」以卓越設計襯托所在地的環境寧靜優美特色，並設置安納塔拉水療中心，包括多項芳療護理和康體服務專案，並規畫泳池、按摩房、三溫暖房和水療浴池道等多處令人放鬆的場域，提供隱密且不受打擾的服務。

酒店亦提供頂級且可靈活使用的多功能空間，可用於舉辦各種規模的企業會議和社交活動。婚禮、雞尾酒會、年會等活動的場地可安排在海灘俱樂部旁邊，讓清麗旖旎的海景成為令人難忘的布景。

美諾酒店集團暨美諾國際集團執行長Dillip Rajakarier表示，集團長久以來一直希望將安納塔拉品牌帶到全球的各個角落，此項酒店專案為集團創造非常合適的機會，非常高興宣布能在巴西開發全新的安納塔拉度假酒店，代表安納塔拉品牌登陸南美洲。