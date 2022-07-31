陶晶瑩（陶子）出道32年，昨（30日）首度攻蛋，演唱會大獲好評，好友陸元琪則發文提到，陶晶瑩唱到袁惟仁《那些日子》、《離開我》、《青春》歌曲時，女兒已淚流滿面，甚至哭到口罩都濕了，當陸元琪事後跟女兒說，陶晶瑩還有哼唱一句「走了嗎」，母女瞬間都陷入沉默。

陸元琪今（31日）下午在臉書分享欣賞陶晶瑩感想，大讚：「真的，很可以再加場啦！！！拜託加場，再加場好嗎」，陸元琪提到，陶晶瑩唱到製作人系列的時候，她轉頭看女兒已淚流滿面，甚至口罩都濕了，陸元琪感性說：「太多回憶湧上心頭...陶子的歌聲療癒著我們思念的心」。

女兒在回家路上問陸元琪：「媽咪，阿姨今天唱了三首把拔的歌對嗎？」她則說：「那些日子、青春、離開我，還有一句..走了嗎」，接著母女沒有對話，並默默地把車上音樂，換成陸元琪剛才在台上唱的那些歌曲。

其實，陶晶瑩在演唱袁惟仁的歌曲時，陸元琪跟女兒都沒辦法好好的聽，「心情很激動、很多回憶，孩子很想念爸爸，這些歌裡有好多回憶，我們的眼睛很濕、胸口顫抖」，陸元琪也感性說：「謝謝陶子在唱《離開我》到（的）時候，在台上鼓勵了我，我真的很感動、很哭，眼淚不停掉...」。

陸元琪發文也釣出陶晶瑩留言：「為你們而唱」，陸元琪則展現樂觀態度，拱陶晶瑩要加場「要麻煩您世界巡迴演唱會了」。