女星曾莞婷2010年起在鄉土劇八點檔出現，把壞女人演得維妙維肖，漂亮的外型和名模身材，給觀眾留下深刻印象，獲得「台劇女神」和「八點檔女神」稱號。近日曾莞婷釋出一張照片，照片中她穿著超短牛仔裙露出一雙大長腿，並稱有亮點，網友透過窗戶反光找出亮點就是替她拍照的那個人。

曾莞婷昨（30）日在社群平台發出出遊照，她在一家湖水綠裝潢的店外拍下照片，曾莞婷穿著灰白色方領上衣微露酥胸和精緻鎖骨，腰身露得不多，但能隱約看見腹部線條平滑，沒有任何贅肉，下半身搭配淺藍色牛仔短裙，短裙幾乎只蓋住屁股，大方秀出一雙逆天美腿，曾莞婷閉著眼睛一手摸頭髮，凸顯女神優雅氣質，而她也告訴大家：「亮點自己找。」

這樣寫引起網友的好奇心，紛紛放大圖片找亮點，男星好友林佑星留言：「還用找，有妳就有亮點」，讓曾莞婷樂回：「你老婆在你後面但她不會生氣」，有網友發現曾莞婷背後的窗戶反光，正好拍到掌鏡人的真面目，放大一看似乎就是曾莞婷說的「亮點」，從外型來看似乎是曾莞婷的媽媽，直呼：「媽媽掌鏡」、「曾媽媽拍的照也很不錯喔」、「媽媽懂拍」；其他網友則關注曾莞婷的完美身材「我只看到這個腿」、「還用找，有妳就有亮點」、「永遠都是亮點啊」、「腿長、腿美，短裙更好看，人超級好看，演技更好」、「女神就是不一樣」、「整張都是亮點」、「有妳在的地方全是亮點」。