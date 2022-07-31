民進黨桃園市長參選人林智堅深陷論文門爭議，林智堅的碩士論文指導教授、現任國安局長陳明通今（31日）再發聲明強調，是「先修正」林智堅論文相關部分後，「再交給」余正煌作參考。對此，民進黨立院黨團總召柯建銘表示，這是一錘定音的證言，也希望藉由這份聲明讓風波止息。

陳明通今透過聲明裡還原當年論文寫作時序說，雖然余正煌畢業時間早於林智堅，但事實是先有屬於林智堅2014年選舉的民調資料和論文寫作，才有之後余正煌的論文寫作。

此外，關於文字雷同部分，陳明通解釋，起因是他「先修正」林智堅論文相關部分後，「再交給」剛換論文題目，且修業年限只剩一學期的余正煌作參考。

柯建銘今稍早透過臉書表示，林智堅與余正煌的指導教授陳明通發出了聲明，點出了關鍵的事實，是他「先修正」林智堅論文相關部分後，「再交給」余正煌作參考。這是這場因選舉而起的風波中，一錘定音的證言，也希望藉由這份聲明讓風波止息，使選舉回到政策的辯論，方為國家人民之福。