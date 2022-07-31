高雄市長陳其邁今則低調出席高雄後憲自強大會，邁團隊則駁斥，1周前早敲定好行程，也不會去左右主辦單位邀誰。（讀者提供）

國民黨高雄市長參選人柯志恩表示，在高雄跑行程確實遭到許多無形壓力，但「我們就是努力走，努力拚，在夾縫中找到自己的出路」。(記者林雅惠攝)

突取消後憲行程 柯志恩：遭到許多「無形壓力」

國民黨高雄市長參選人柯志恩今（31）日原本排定出席高雄後憲自強大會卻臨時取消，她今受訪時說，在高雄跑行程確實遭到許多無形壓力。對此，主辦單位卻說，沒有發邀請卡給柯陣營，也沒有所謂的壓力。高雄市長陳其邁今則低調出席該活動，邁團隊則駁斥，1周前早敲定好行程，也不會去左右主辦單位邀誰。

柯志恩原本安排今天下午到「林皇宮」出席高雄後憲自強大會，未料昨卻臨時告知媒體行程取消。柯志恩今早前往岡山文賢市場拜票前受訪表示，是昨晚接到主辦單位通知，希望體諒不要出席，為了不要讓主辦單位困擾，因此取消，她坦承，在高雄跑行程確實遭到許多無形壓力，但「我們就是努力走，努力拚，在夾縫中找到自己的出路」。

陳其邁今則受邀出席高雄後憲自強大會，他約莫中午時抵達，該行程未公開。陳其邁團隊私下透露，1周前就受邀並登入行程，但並未特別列為公開行程，一切尊重主辦單位安排，不會去介入主辦單位邀請誰。

其實，柯志恩的該場行程為前立委林壽山安排，他也是後憲元老。林壽山解釋，昨天柯志恩團隊發出行程後，有人聯繫主辦單位質疑「你們後憲是不是要支持柯志恩」，由於軍人不願被捲入選舉，柯也不想讓主辦單位為難，因此取消該項行程。

「多少為柯覺得委屈！」林壽山認為，後憲活動邀請現任市長陳其邁等人很自然，柯志恩想到場致意、拜訪也是很善意的事；後憲是優質團體，彼此透過互動有些交流，並非壞事。

主辦單位後備憲兵荷松協會自強大會暨推行全民國防教育宣導理事長郭進國澄清，事實上沒有邀請柯志恩，因為只是邀請現任市長，且以往慣例就沒有邀請參選人來參加活動，「我們一次都沒有，只是不曉得會有這麼的空穴來風的消息，我也嚇一跳」。

郭進國也強調，沒有與柯陣營接觸，「我也沒有接觸到他們，我們也沒有說給她邀請卡」，對一般的參選人是不會發任何邀請卡，尤其是要經過他這關允許才可以的，不曉得為什麼會有這個消息說我們受到任何壓力，我們完全沒有受到任何壓力。