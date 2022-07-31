金門今(31)日新增127名新冠確診者，累計9706例，約占常住人口14.61％。最新疫情狀況之二。（縣府提供）

金門今(31)日新增127名新冠確診者，累計9706例，約占常住人口14.61％。縣府呼籲家長儘速帶孩童接種疫苗，以提升保護力。

金門縣流行疫情指揮中心指出，面對國內已有Omicron亞型變異株BA.5的本土病例，且已有重複感染的案例，以及出現無確診紀錄兒童重症MIS-C案例，接種COVID-19疫苗是避免確診後感染重症或死亡風險最有效的方法，保護自己也保護家人。

指揮中心也提醒家長，兒童COVID-19第2劑疫苗，應接種同廠牌疫苗，不可混打。呼籲家長儘速前往金門醫院(電話332875)、金城鎮衛生所(電話325059)、金湖鎮衛生所(電話336662)、金沙鎮衛生所(電話352854)、金寧鄉衛生所(電話325735)、烈嶼鄉衛生所(電話362078)，幫家中的孩童預約接種COVID-19疫苗，以提升保護力。

金門今日新增127名COVID-19確診者，累計9706例，約占常住人口14.61％。目前收治中76例，其中無症狀或輕症68例，中症7例，重症1例；確診者居家照護942例。另經衛生局疫調，密切接觸者新增匡列居家隔離者152人，目前居家隔離323人，解除居家隔離135人。