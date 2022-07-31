香港男舞者阿MO（李啟言）28日跟著男團MIRROR在紅館開演唱會時，遭掛在空中的600公斤巨型螢幕壓傷，導致腦出血、頸椎爆裂，恐永久癱瘓；而他遠在加國的父母已在今（31日）飛到香港，並到醫院探望，院方透露阿MO插喉昏迷，沒有大進展，但各項生命數據穩定。

根據港媒綜合報導，阿MO父母辦妥檢疫程序後，今中午已抵達伊利沙伯醫院，與深切治療部、神經外科和專治脊椎的單位主管會面；院方透露阿MO歷經約8小時手術，持續插喉昏迷中，沒有重大的進展，不過各項生命跡象指數穩定。

MIRROR演唱會28日爆發重大事故，台上的大螢幕鬆脫掉落，直接砸在2名舞者李啟言（阿Mo）、張梓峯（阿峯），輕傷的阿峯已出院，但阿Mo頭部重創、頸椎第四節爆裂及神經線受損，目前還在加護病房，最嚴重的情況有可能頸部以下永久癱瘓，許多粉絲紛紛到阿Mo的IG集氣，盼他能挺過這次難關。

此外，替阿Mo、阿峯募款的消息在網路瘋傳，阿Mo女友So Ching的粉絲團已貼公告打臉，強調現階段不適合任何與金錢有關的活動，呼籲外界勿相信任何非官方認證的眾籌活動；而阿峯也轉發該文，希望不要有任何粉絲上當。