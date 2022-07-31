旗津天后宮月老，是廟方特別從杭州黃龍洞月老祠迎來的月下老人分靈。（柯宗緯翻攝）

高雄福華情人節活動，在南台灣最高的涮涮鍋浪漫賞景用餐。（柯宗緯翻攝）

8月4日七夕情人節將至，高市觀光局盤點知名月老廟讓月老「神」助攻，桃花朵朵開，祈求能順利脫單，或是讓愛侶們感情加溫。此外，高雄飯店、餐飲業者也搶攻「放閃」商機，祭出浪漫套餐、住宿專案。

觀光局長周玲妏指出，高雄宗教廟宇數量全台第2多，每逢七夕各家月老廟也是人潮滿滿，除網友激推的鹽埕霞海城隍廟、苓雅高雄關帝廟、鳳山雙慈殿等等3間月老廟外，都是必拜首選外，觀光局也另外整理月老走訪攻略，提供民眾順遊周邊美食及景點。

已有百年歷史的鹽埕霞海城隍廟是從台北城隍廟分靈過來，最有名的莫過於城隍夫人的那雙馭夫鞋，讓許多人慕名而來祈求婚姻幸福。周遭在地美食包含新樂奶茶一條街、大溝頂老街等，而愛河灣還有最夯的「台灣IP•高雄原創」聊療漂漂河，都是情侶約會必訪浪漫景點。

香火相當旺盛的高雄關帝廟，又稱武廟，供奉「職掌姻緣月老星君」，眾多神蹟最被大家廣為討論，也是網友們激推的月老廟，廟方有安排專人解說教導大家怎麼向月老祈求恩賜良緣，而周邊有武廟市場及美食小吃一條街。

鳳山歷史最悠久的雙慈殿主要供奉天上聖母跟觀世音菩薩，以女性為主神的廟宇，在地民眾相信會特別保佑女生順利找到姻緣，參拜時會給信眾一包緣粉，女信眾把緣粉點在雙頰上，男信眾點於喉頭，回家再於門前灑一些，每天出門就抹一些在耳後直到用完，等待自己的緣份出現。

觀光局提到，為配合七夕檔期，多家業者推出優惠方案，住宿部分義大皇家酒店推出「前世‧今生情人1＋1」住房專案，可一次預訂經典客房二間帶爸爸及家人同遊。義大天悅飯店則推出「2022今世戀人‧前世情人」住房專案套裝。寒軒國際大飯店七夕弦月映雙心情人住宿專案也提供優惠價。福華飯店推浪漫一泊二食住宿專案，搭配獲得大港吃鍋特優賞的Smile One精緻涮涮鍋。

餐飲部分，和逸飯店．高雄中山館30樓 Cozzi THE Roof高空美景餐廳推出「星空戀曲情人饗宴」情人節限定晚餐；H2O水京棧國際酒店則主打珍愛定情雙人套餐。高雄萬豪酒店皇饕牛排館推出「威靈頓雙人套餐」。