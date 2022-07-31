開天聖明宮今舉辦中元普度法會，132份供品將於法會後捐給弱勢家庭。(曹婷婷攝)

開天聖明宮主祀神農大帝，廟外掛著歷年考取醫科輝煌紀錄。(曹婷婷攝)

中醫師發願為神農大帝蓋廟。(陳俊銘提供／曹婷婷台南傳真)

位於台南市永康區成功里的開天聖明宮，主祀神農大帝，由中醫師陳俊銘發願興建，從2017年建廟以來，每年都有想考資優班、醫科學子來求神庇祐，迄今已有14名學生考取醫科，今年還有6名信眾子女錄取南一中科學班、建興數理資優班，傳為佳話。

開天聖明宮雖然是相當新穎的廟宇，但廟方主祀的神農大帝，是從擁有超過350年歷史的官田慈聖宮神農大帝分靈而來。

創辦該廟的陳俊銘本身是一名中醫師，他說，發願蓋廟源於30年前，大二時與同學前往官田慈聖宮迎請神農大帝金身，但長期由他與同學輪流供奉，神農大帝也跟著漂泊各地，他從10多年前發願建廟，但直到2017年才因緣俱足，當時找了10筆土地，最後由神明託夢、擲筊9聖杯，敲定落腳永康成功里。

陳俊銘說，儘管廟宇新建不久且位於巷弄，但信眾卻與日俱增，原來，是有不少家長來此祈求孩子應試順利，後來都果真應驗，建廟第一年即有信眾的孩子考上台大醫科，每年陸續傳來好幾人考上醫科的好消息，今年尤其戰績輝煌，一口氣有5人上榜醫科，為歷年之最，廟方也統計，從2017年至今已有14人上榜醫科。

陳俊銘說，神農大帝是漢醫藥的始祖，更是中醫學系師生的祖師爺，可能因此一傳十、十傳百，不少家長都會帶孩子來此祈求。而且除了庇佑考取醫科，今年還有6名信眾因為小孩錄取南一中科學班、建興國中數理資優班，還特地到開天聖明宮舉行感恩茶會謝神。

開天聖明宮今天舉辦中元普度法會，包括市長黃偉哲妻子劉育菁、民政局長姜淋煌等地方人士與大批信眾都到場參與，開天聖明宮也準備共132份供品，每份1200元，法會結束後，由成功里長曾文俊帶領近40位志工分送給弱勢家庭，傳揚神農大帝慈悲濟世的精神。