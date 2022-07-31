台灣民眾被賣到柬埔寨等國當詐騙集團的事件頻傳，就有網友指出，現在詐騙集團多高薪工作、海外代購等方式將人騙出國，再以「找10個人就放你走」為由，強迫受害者找自己的「親友團」來工作，因此提醒，如果親朋好友來電找自己出國，可以要求對方開視訊，若遲遲不照做肯定有問題。

一名網友26日在PTT八卦板發文，提到他最近和幾位台灣老闆出國，間接得知詐騙集團將台灣人騙出國的方式，包括高薪工作、海外代購、親友團，前2種比較好防範，但第3種可沒那麼簡單。

他指出，詐騙集團會先以高薪工作、海外代購為由把人騙過去，再強迫被害者找親朋好友一起來，「例如說找10個人就放你走，或是找10個人就讓你去做比較輕鬆的工作」，若受害者若不從，男生可能遭電棍毆打、關電籠，女生更不用說，能想到的虐待都有。

他進一步說明，所謂比較輕鬆的工作，就像是網路刷單，或在社群軟體上裝熟密人；不輕鬆的工作則是負責打電話當詐騙集團人員，月薪大概是400到600美元（約新台幣1萬1000元到1萬8000元）。

他表示，有些受害者待久了，會產生斯德哥爾摩症候群（指受害者對於加害者產生情感，甚至認同加害者的觀點和想法，進而幫助加害者），甚至在團體中脫穎而出，反過來教育起新來的人該怎麼做才會更好。

他也提到，受害者在騙親朋好友的同時，詐騙集團會派人拿電棍盯著，因此提醒，即便是親朋好友來電找自己出國，也應提高警覺，可以請對方開視訊，藉此觀察親友目前身處的環境如何，若對方遲遲不照做肯定有問題。