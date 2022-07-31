由中華民國兒童珠算協會與中華珠算心算教育學會主辦的「基隆市111年度兒童珠算心算比賽大會」，31日在基隆市長榮桂冠酒店舉行，共有139名選手報名參加。主辦單位童珠協理事長吳文雄表示，該項比賽屬公益性質，經費由他一人負擔，已連續舉辦30年，希望藉此推廣珠心算國粹。

參賽的139位選手中，有3人為心算十段高手，其中勇奪高年級暨國中組冠軍的李偲維，目前就讀於延平中學。他表示，從5歲開始學珠心算，在校數學成績佳，運算速度快。

另一名十段選手為二信中學學生廖冠穎，學習珠心算8年，他直言，對數學與理化很有信心，不只背誦與答題快，也記得更熟；成功國中學生許思為學習僅5年即達十段，他說，接受珠心算洗禮後，記憶力更好、思考更靈敏，在校成績名列前茅。

吳文雄指出，珠心算是我國傳統文化，也是一種腦力、敏捷與穩定度訓練，他強調，自掏腰包舉辦公益珠心算比賽長達30年，耗費上千萬元，目的只有一個，即盼社會意識到珠心算的好處，鼓勵小朋友到大人甚至銀髮族均可學習。

基隆市第二信用合作社總經理高萱芝表示，她就是學習珠心算獲益的見證人，除了擁有極佳的計算能力，注意力、領悟力與推理能力更是大幅提升，數學與理科得心應手。高萱芝認為，兒童越早學習珠心算，越有助於腦力訓練。大會名譽會長、基隆市議員宋瑋莉強調，自己也是吳文雄的學生，吳一生奉獻給教育，讓她非常敬佩。

比賽於上午11時30分結束，各組冠軍分為幼童組詹凱至、一年級組杜孟叡、二年級組呂忱禧、三年級組蔡羽柔、四年級組張睿津、高年級暨國中組李偲維。