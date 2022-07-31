據北馬其頓國防部的說法，將要主動捐贈烏克蘭一批-72A主戰坦克，以挪出空間與預算購買先進的西方坦克；不過沒有具體說明捐贈給烏克蘭的T-72A數量。

陸軍識別(Army Recognition)報導，北馬其頓共和國原名馬其頓共和國，於2020年3月27日加入北約，成為第30個成員。2018年提出新戰略防禦計畫，將要整頓與重組武裝部隊，使其成為一支小型、現代化和足夠靈活的部隊，改革時程訂在2019~2028 年。

T-72A是 T-72 系列中的較早期版本，於1970年投入生產，並於1979年6月服役。其主要武器是1門 125公釐 (2A46) 滑膛砲，可發射3種主要彈藥：翼穩定脫殼穿甲彈，有效射程2100公尺；反坦克高爆彈，有效射程4000公尺；以及高爆破片彈，最大射程9400公尺。

T-72A的佈局是與蘇聯坦克系列都一致，駕駛位於前部，砲塔位於中央，發動機和變速箱位於後部。具有環式自動裝填機，可預備24枚砲彈；乘員只需3人：駕駛、車手、戰車組長。

在俄烏戰爭期間，無論是俄羅斯或是烏克蘭的T-72坦克，都出現安全性不足的問題，由於彈藥就存於砲塔正下方，一但遭到擊中，高熱很容易引燃所有的未使用砲彈，造成嚴重殉爆，乘員的逃生時間不多，大概只有幾十秒鐘。