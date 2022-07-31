國民黨主席朱立倫近期擬發表對前總統李登輝的看法，並重新審視黨史和評價李登輝。戰鬥藍組織領導人、中廣董事長趙少康今（31）日表示「開大門走大路 國民黨中央不可投機」，認為國民黨應該專注在年底選舉，提名好的候選人、提出好的政見，努力向選民訴求，這時要重新評價李登輝，真的是「正事不做」，趙少康甚至更直言「李登輝蒙蔽了蔣經國，心懷台獨卻在國民黨獲取大位，終至讓國民黨由盛而衰」。

趙少康在臉書上表示疑惑：「國民黨為什麼要在這個時候重新評價李登輝？動機啟人疑竇，難道是年底選舉到了，國民黨中央沒有信心，誤以為選舉失敗是因為撤銷了李登輝黨籍，只要回頭肯定李登輝就能夠吸引本土選票？」這讓趙少康坦言，如果真這樣想，就把本土選票看得太廉價了，本土票還沒有拉到，原來的支持者都跑了。黨中央必須開大門走大路，不可「行不由徑」淨做一些投機的事，一眼被看穿表面精明的「小聰小明」，是成就不了大事的。

趙少康更說，重新評價李登輝，對國民黨而言是一件天大的事情，不是黨中央幾個人輕易就能通過的，應該交由全體黨員投票決定。在民進黨桃園市長參選人林智堅可能不只造成「一屍五命」，甚至「一屍二十二命」的時候，國民黨應該專注在年底選舉，提名好的候選人、提出好的政見，努力向選民訴求，這時要重新評價李登輝，真的是「正事不做」、「庸人自擾」。

趙少康強調，一個政黨更是要有原則、立場及格調，尤其國民黨是有歷史、有傳承的建國大黨，國民黨中央所說的「今日社會各界對其功過的見解相當分歧，難以輕易蓋棺論定」就很奇怪，民進黨人跟國民黨人對李登輝的看法當然分歧，這讓趙少康疑惑：「難道國民黨要向民進黨傾斜？就如台灣要不要獨立，社會各方也是相當分歧，民進黨跟國民黨尤其不同，難道國民黨也要跟進民進黨？」趙少康說，國民黨不能什麼票都想要，最後什麼票都丟掉。

趙少康認為，「李登輝如果真的那麼好，當時國民黨為什麼撤銷他的黨籍？當時做決策的人都瞎了眼，誤解冤枉李登輝了？他組織台聯黨為什麼那麼主張台獨？」趙少康更痛批「他在黨內搞省籍鬥爭，分裂國民黨，他跟民進黨聯手把憲法修得不倫不類，他給國民黨帶來的黑金政治幾乎毀了國民黨，李登輝的『民主先生』是言過於實、浪得虛名」。

趙少康回憶，許歷農將軍曾透露參加中央輔選會議，對於不服中央想要自行參選的人，李登輝下令：「要錢給錢，要官給官！什麼人會擺不平！」趙轟這是什麼民主精神？那不要錢、不要官的人呢？

趙少康說，前總統蔣經國去世後，強人不再，台灣當然要走向更開放、更民主，誰當總統都一樣，時勢所趨無人能擋，李登輝只是順勢繼續蔣經國的「解除戒嚴」和「開放大陸探親」政策而已。李登輝蒙蔽了蔣經國，心懷台獨卻在國民黨獲取大位，終至讓國民黨由盛而衰。

趙少康也直言「國民黨因為失去政權6年，現在對自己完全失去信心，認為以前什麼都是錯的，一心想向民進黨靠攏，忘了自己的政策主張及政黨目標，才是振奮支持者及吸引選民最重要的力量」。