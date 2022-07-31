金泉通水即將屆滿4周年，金門自大陸引水總計約2100萬噸。圖為洋山淨水場現況。（縣府提供）

金泉通水即將屆滿4周年，金門自大陸引水總計約2100萬噸，穩定水源幫前2年連遭嚴峻旱災的金門，平安度過50年僅見的缺水危機，未來雙方仍將持續加強水源保育、監測與協調合作，確保通水安全與穩定。

過去2年，金門地區累積降雨量僅約4百多毫米，均不足年平均1100毫米的一半，連續創下有觀測紀錄以來的歷史新低，湖庫與農塘乾涸，嚴重影響全縣農業灌溉及生態棲地環境，還好大陸引水讓金門得以走過危機。

縣長楊鎮浯表示，回顧大陸引水歷經長達23年漫長推動與協商，2014年馬英九政府核定引水工程，2015年7月20日完成購水契約簽訂儀式。在歷任縣長一棒接一棒的努力下，2018年8月5日兩岸通水終於成真，在通水四周年將屆，特別感謝在這世紀工程裡奔走兩岸所有的參與者，因為有大家的堅持與付出，才能寫下這歷史性的扉頁，成為兩岸合作的典範。

金門自來水廠指出，這幾年雖受新冠肺炎疫情影響，兩岸交流受到限制，但在雙方密切聯繫與共同合作下，海管運作及通水作業安全穩定，至今4年期間不間斷的穩定輸送，總計引進了約2100萬噸的原水，目前每日平均約引水2萬噸，約占整體用水比例的七成多。

另過去金門地區每日供水約有6成來自地下水，但隨著陸水的引進、管線工程陸續完成及洋山淨水場啟用之後，大幅提升支援西半島用水量，每日減少地下水抽取量約9000噸，地下水使用比例已降低至15％，地下水位亦有逐步回升。

金門自來水廠進一步說明，在大陸通水後仍持續依照既定的方針與策略積極推動，包括湖庫原水調度、清淤及改善、金門大橋附掛管線、智慧水務系統、供配水設施等自來水擴建及回收水再利用等計畫，同時配合智慧水管理及開源、節流、調度、備援等各項策略，繼續打造「質優、量足」的金門好水。

目前，民生用水問題雖然獲得舒緩，但為確保自有水源之供應能力，縣府團隊仍將持續進行多元化的水資源開發與管理，並透過加強集水區保育治理、湖庫水質改善與整治、自來水設施更新改善、地下水管理與節約用水等措施，以改善整體用水效率，提升自有水源之供水能力，穩定及因應地區用水需求，讓金門水資源能永續經營及發展。

今年雨量豐沛，截至目前降雨量已達866公釐，自來水廠透過原水調度機制讓各水庫恢復平穩水情，也讓地區水庫總蓄水量達到9成以上，有效穩定自有水源之安全庫存。同時，將水資源回收中心的放流水導入溪流與埤塘，讓水獺、鳥類及魚類等生態物種的水域棲地面積與安定性大幅增加，提供生物的友善棲地與環境，亦有補充地下水的功能。

根據縣府長期的監測調查結果，這幾年因為有再生水的挹注，讓水獺活動更為頻繁及明顯，且數量增加，顯示水資源循環利用讓水獺等生物的棲地與生活環境更好。未來，將持續推動水再生計畫，將現有6成的回收比例提升至8成以上，以達水資源永續循環利用的目標。

縣府呼籲指出，儘管金門現階段有大陸水源可供使用，但縣府團隊仍將會持續進行地區水資源的多元開發與管理，以提升自有水源的供水能力，也期盼鄉親能夠從生活養成良好的節水習慣，讓每一滴水都能發揮最大的效益。