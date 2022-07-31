提升空氣品質，台中市府環保局除積極管制固定、移動汙染源，同時建置空品感測器物聯網平台「空品數據中心」，以人工智慧科技監測環境，去年共取締裁罰空汙案35件、罰鍰金額1032萬多元，獲行政院環保署「110年度環境監測及資訊應用考核」特優。

環保局指出，為有效運用監測數據，2021年起自建「空品數據中心」平台，結合全市1411台空品感測器，並藉由物聯網技術與地理資訊系統視覺化功能、工業區內設置的風速風向計蒐集氣象資料，以大數據分析方式限縮全市汙染熱區，藉以提升稽查成效，總計去年以空品數據中心輔助裁罰的空汙案共有35件、金額達1032萬6300元。

除利用空品數據中心的資料提高稽查效果，市府也積極推動環境治理，環保局表示，以攔檢烏賊車為例，結合「機車污染AI車牌辨識系統」查緝烏賊車輛，頗見成效；環保局透過持續推動環境治理績效佳，接連獲「 智慧50大獎（Smart 50 Awards） 」及「110年度環境監測及資訊應用考核」特優。

環保局強調，目前台中市建置的空品感測器數量為全國最多，行政區布建率達百分百，未來將精進智慧科技輔助空氣品質管理的應用，持續維護環境品質。