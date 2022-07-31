開什麼車不是重點，重點在於知音難尋！有名50歲人妻在臉書分享人生經歷，她提到17歲那年曾被哥哥騎車載出去玩，便種下對機車熱愛的種子，20歲之後，到台北工作10幾年，擔任服裝、電腦展、車展模特兒，不乏雙B、敞篷車男子追求，但她最終還是嫁給了「追風少年」，如今50歲的她過著幸福的生活，選擇繼續燃燒「機車魂」。

一名人妻在臉書社團「騎車環島趣」發文，她回想17歲時，哥哥喜歡騎車載著她到處晃，也因此對機車有了好感，高中畢業後，她到台北工作，正好被模特兒經紀公司相中，開始擔任服裝、電腦展、車展模特兒，這一做就是10年，當時也有不少開著敞篷車、雙B車男子追求她，也因為這樣，當時還會刻意在哥哥面前炫耀「載我的都開賓士啦」，之所以這麼說，也是要氣當初哥哥交了女友，卻忘了她這個妹妹。

人妻因為年輕時被哥哥騎車載過後，念念不忘，導致她日後在選擇老公時，寧願捨棄雙B男，也要嫁給追風少年。（翻攝自臉書騎車環島趣）

然而，人妻在選擇婚姻對象時，最終還是嫁給愛騎車的追風少年，由於老公向她表示會好好打拚，給她最好的生活，這10幾年的婚姻中，也感受到老公的努力，而且，這期間也獲得名車可開，但是，她內心的渴望依舊是各廠牌的重機，回想「跟哥哥去騎車、當車模」，一直到50歲的她認為「不滅的是，那一顆熾熱的騎車魂」，就算跟著老公去蘭嶼環島8趟，被曬傷、起水泡，依舊覺得值得，往後的日子仍要繼續騎車。

貼文一出，網友紛紛留言表示「享受幸福人生哦」、「一個真正疼愛的男人比找一個有雙B的男人幸福」、「辣味猶在」、「車子可以換，知音難尋，重要的是互相愛惜」、「不愛雙B愛重機的女生世間少有」、「開什麼車不是重點，重點在於另一半肯為自己努力奮鬥，這才是真正的幸福」、「這是妳值得的人生」。