一場別開生面的畢業典禮，內埔鄉隘寮社區志工為長輩一圓過去無法完成的夢。（潘玉燕提供／林和生屏東傳真）

一堂10節的生命回顧課程，在內埔鄉隘寮社區悄悄進行，目的是為讓長輩帶著自信度過餘生，課程結束後，志工考量多數長者幼時因環境因素無法完成學業，於是精心策略一場別開生面的畢業典禮，讓大夥穿上學士服，補上人生中不曾擁有的那段過程。

「呷老沒路用」是長者最常掛在嘴邊的一句話，隘寮社區發展協會理事長潘玉燕觀察發現，年紀大的人總會認為自己是家人負擔，說得一無是處，但他們忘記年輕時也曾是家中支柱，甚至為家人遮風擋雨、辛苦撐起一個家。

於是社區志工討論後，決定為10名長輩開設一堂生命回顧課，讓他們回想年輕時曾經有過的豐功偉業；高齡八旬的陳芍便談到，數十年前跟著部隊販售涼水、零食，當起「小蜜蜂」，不過一場車禍讓他與丈夫重傷送醫，幸運撿回一條命卻也在家躺了好幾個月，留下後遺症。

所有人的故事都在志工陪伴下做成一本本手作繪本，書本中每一章節、每一筆、每一個色彩，都由長輩們親自挑選上色完成，潘玉燕說，藉由勇敢分享人生缺陷及回憶過去美好，進而轉變成生活養分，不少長輩都因此獲得滿滿自信。

當課程結束前，眾人又想，為長輩披上婚紗的活動已經很多，但這年代的人就學並不容易，多數人連小學都沒畢業，更遑論參與過畢業典禮。

所以在課程結束後，社區加場舉辦一場畢業典禮，不僅幫阿嬤們整理頭髮、擦上指甲油，最後更穿上全套學士服，體驗這難得時光；家人們各個全員出動、一同參與，年屆九旬的莊素星感謝他百歲丈夫也到場，她特地向社區致謝，強調因為有這處關懷據點，才讓大夥圓了年輕時的夢。