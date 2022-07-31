藍姓大學生看到停業公告，與同學從屏東一起到台南光顧，對業者停業覺得可惜。（程炳璋攝）

沙卡里巴市場內的一家海鮮粥門口貼出珍重再見公告，引起老饕驚訝。（程炳璋攝）

公告停業的最後一天，冠津海鮮粥店內客人擠滿。（程炳璋攝）

台南市中西區沙卡里巴菜市場內的冠津海產粥，業者2年前揭發菜市場格位二房東漲租亂象，事後卻遭政府開鍘勒令搬遷，官司纏鬥2年敗訴，8月底需完成搬遷，業者公告7月31日最後1天營業，因還找不到開店地點，不少老顧客擔心以後吃不到，趕在關門前搶買最後一碗，老闆娘鄭雅玲自認是不公制度的吹哨者，認為政府應訂制度讓自行經營者有機會承租菜市場。

全台有多家公有菜市場，政府當初為了照顧弱勢，大多將格位以低價租給業者，菜市場發展數十年，反成為在地美食文化的據點，商機看漲，擁有承租權的業者不再自行經營，改喊高價轉租他人，賺取租金價差，甚至寧願關門荒廢養攤位，也不願降租金。

台南市中西區沙卡里巴菜市場鄰近海安路商圈，附近小吃美食林立，成為台南市知名的觀光美食景點，近年承租商機大漲。

冠津海鮮粥2014年在沙卡里巴菜市場向二房東承租格位開店，2年前遭逢疫情，轉租身分的業者除了要不到政府的紓困補助，還要面臨漲租危機，公開大吐苦水，意外揭露菜市場二房東漲租亂象。

台南市經發局市場處介入調解，要求業者與二房東簽署共同經營的公證方式解決爭議，業者鄭雅玲卻表示，這方式等同二房東變成店老闆，實在不合理，無法同意。

台南市經發局只好依照違反台南市攤販管理自治條例要求業者遷移，雙方官司纏鬥近2年，今年初高等法院判決業者敗訴，需在8月底遷出。

業者29日在門口貼出「珍重再見」公告，直言被迫經營至7月31日，文末稱後會有期「I will come back」。

冠津海產粥因是網路人氣店家，每天可賣超過500碗海鮮粥，網友聞訊震驚，趕來排隊購買，表達支持。在屏東念書的藍姓男大生，對業者要關門感到驚訝，他與同學從大老遠到台南來吃「最後一碗」，深怕以後吃不到。

鄭雅玲表示，提早1個月停業，是為了預留遷移時間，目前還沒找到新的開店地點。

台南市經發局表示，菜市場格位本來就不可以轉租，當初有以共同經營條例通融業者與二房東共存續租，但業者不願意，只能依台南市攤販管理自治條例提告要求遷移。