知名主持人陶晶瑩闖蕩演藝圈多年，從歌手身份出道，推出多張唱片，因緣際會下嘗試主持綜藝節目《好彩頭》成名，穩健台風和流利口條受到不少觀眾青睞，最近舉辦自己的個人演唱會，獲得各界好評，演唱會順利結束後，陶晶瑩曬出當天收到的花籃和卡片，數量高達100個，讓陶晶瑩感動表示：「謝謝你們的愛！我收到了！」凸顯在演藝圈的好人緣。

陶晶瑩昨（30）日在小巨蛋舉行演唱會，演出結束後她在社群平台分享當天收到的花籃，開心寫下：「昨天的花籃很多，花兒美、情意重，謝謝你們的愛！我收到了！川哥說，只有老藝人才有這樣的排場。還有這些好朋友！謝謝，謝謝大家的疼惜。」更自嘲是老藝人的人脈，其中不乏許多娛樂公司的高層和許多藝人，有蕭敬騰、羅志祥、五月天、楊丞琳、鄭元暢、彭佳慧、八三么、侯佩岑、孫盛希、A-Lin、陳鎮川、許光漢、蘇慧倫、張惠妹、曾沛慈、戴愛玲、任賢齊、納豆、江美琪、陳立農、?te壞特、唐綺陽、導演葉天倫，前陣子一起合作金曲頒獎的小S也送來花籃，卡片寫下：「親愛的陶天后，您又知性、又有智慧、又會唱歌、又會賣麻辣鴨血！」屬名大粉絲國際巨星小S，讓不少網友笑翻問，「國際巨星沒自行上台嗎？」、「好幽默的小Ｓ！」、「果然是小S作風」

花籃加上卡片的數量加起來正好是100張，演藝圈夫妻檔賈靜雯修杰楷、柯佳嬿謝坤達、黑人范范、HOWHOW鄧福如共同屬名送上卡片花籃，連網紅蔡阿嘎和許多節目製作單位都送上祝福，可見陶晶瑩多年來累積下的好人脈。