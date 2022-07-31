一天只有24小時、工作就佔了8小時或更長，對正常上班族來說，人生大概有三分之一都黏在椅子上，很多人當然會把握下班時間鍛鍊身體。不過大陸一名OL卻因每天運動2小時，尿液開始出現醬油色，就醫後才發現罹患「橫紋肌溶解症」，醫師建議應將運動當成習慣、循序漸進，避免突然的過重、超時訓練。

綜合陸媒報導，近期大陸浙江省紹興市傳出女子運動過度，引發橫紋肌溶解症，震驚消息也因此登上微博熱搜冠軍。化名小朱的女子是一名朝九晚五的上班族，辦公室工作使她長期久坐，晚上回家習慣上網搜尋有氧影片大跳特跳。日復一日便開始增加強度，每天固定2小時，直到某天驚覺身體不太對勁，先是下半身肌肉異常痠痛，小便時尿液竟呈現醬油色，經過診斷是罹患橫紋肌溶解症。

人類有三種肌肉組織，分別是骨骼肌、心肌以及平滑肌，橫紋肌溶解症是細胞壞死後釋放的蛋白質產物，如肌紅素，進入血液導致腎衰竭所致，通常過度鍛鍊、肌肉擠壓創傷，或是突然的激烈運動都是主要原因，典型症狀像是肌肉腫脹、無力、痠痛，出現茶色尿，嚴重的話還可能引發急性腎衰竭以致休克。

《新浪新聞》報導引述復旦大學華山醫院徐思遠醫師的話，大部分病例都屬於輕微，建議患者多喝水、多休息即可緩解。至於運動前做足暖身，千萬別心急講求速成，羅馬不是一天造成的，循序漸進、讓負重超越習慣的強度，方能使運動成為你的健康良藥。